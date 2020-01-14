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Пристайко в декабре получил 55 тысяч гривен на решение бытовых проблем

14 января, 17:10

Глава МИД получил в декабре зарплату, премию, отпускные и деньги на оздоровление

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: МИД Украины

Заработная платаминистра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс. гривен, в то время как за ноябрь он заработал 68,2 тыс. гривен. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел, сообщают Українські Новини.

Общая сумма начисленных министру в декабре средств составляет 233 892 гривны.

Из вышеуказанных средств заработная плата составила 122 044 гривны: должностной оклад – 3 048 гривен, надбавка за выслугу лет – 1 524 гривны, надбавка за доступ к государственной тайне – 609 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 609 гривен, надбавка за интенсивность труда – 3 048 гривен, зарплата за дни краткосрочных командировок – 31 213 гривен, премия за октябрь 2019 года – 18 909 гривен, премия за ноябрь 2019 года – 42 667 гривен, премия за декабрь – 12 190 гривен, отпускные – 8 227 гривен.

Также в декабре Пристайко была выплачена материальная помощь на оздоровление в сумме 55 924 гривны и помощь на решение социально-бытовых проблем – 55 924 гривны.

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Общая сумма начисленных министру в декабре средств достигла 233 892 гривны.

При этом зарплата заместителей министра составила от 45,5 тыс. до 96 тыс. гривен, а государственного секретаря министерства – 128 тыс. гривен.

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Так зарплата за декабрь Сергея Кислицы составила 88 460 гривен, Василия Боднаря – 95 855 гривен, Егора Божко – 85 345 гривен и госсекретаря Андрея Зайца – 128 034 гривны, экс-заместителя министра Елены Зеркаль – 45 572 гривны.

За 2018 год министр Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как украинские министры стали жаловаться на зарплаты, секретариат Кабинета министров раскрыл информацию об окладе министра цифровой трансформации Михаила Федорова. В декабре Федорову начислили почти 85 тысяч гривен зарплаты.

Напомним, в пятницу, 17 января, Верховная Рада планирует заслушать информацию членов правительства о зарплатах и премиях в органах исполнительной власти.

Новости "Сегодня" рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины. Подробней смотрите в сюжете:

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