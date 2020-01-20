Министру Анне Новосад зарплаты не хватает на содержание ребенка

Сейчас Анна Новосад, как и другие министры, тратит накопления, которые заработала ранее

Анна Новосад / Фото: Кабинет министров Украины

Министр образования Анна Новосад рассказала, что ей для нормальной жизни хватает заработной платы в 36 тысяч гривен, но как для человека, который должен думать о будущем, этого недостаточно.

Об этом она сказала в интервью Интерфакс-Украина.

"Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит", – сказала она.

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Новосад уточнила, что в качестве руководителя директората Минобразования имела зарплату на 10 тысяч больше, чем имеет сейчас.

Она отметила, что после завершения работы в министерстве у нее не останется сбережений, а также рассказала, что из своей зарплаты много тратит на текущие расходы, необходимые для работы в офисе.

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"У меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, но на такую ​​зарплату я не смогу его содержать. А я не готова оказаться в ситуации, когда кто-то содержит меня: я должна получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую ​​зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принять", – добавила Новосад.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине разгорелся скандал по поводу многотысячных зарплат топ-чиновников, задекларировавших доходы за декабрь в размере 100-200 тысяч гривен и более. Как оказалось, это были годовые премии за отличную работу. Кабмин уже пообещал ежемесячно публиковать данные о зарплатах топ-чиновников.

Еще одним последствием скандала с премиями и доплатами стало решение правительства изменить принцип оплаты труда министров и установить сетку зарплат для топ-чиновников.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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