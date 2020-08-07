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Министр обороны рассказал, что дала поездка Зеленского на Донбасс

7 августа, 19:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Приезд главы государства позволил понять настроения защитников Украины, говорит Андрей Таран

После того, как президент Владимир Зеленский побывал на передовой , чтобы убедиться в соблюдении боевиками режима тишины на Донбассе, министр обороны Андрей Таран заявил, что почти за две недели перемирия армия и местные жители начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе стала возрождаться.

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По его словам, от войны устала и армия, и гражданские, сообщает пресс-служба главы государства.

"Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Этот вопрос должны решать политическим путем", – отметил министр.

"Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется, кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы", – добавил Таран.

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По словам министра, именно такая поездка Зеленского вдоль линии разграничения позволила понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство.

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"Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть президента – не где-то там, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень хорошая психологическая атмосфера каждый раз, когда президент приезжает на позицию", – подчеркнул он.

Напомним, что Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ:

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Владимир Зеленский прекращение огня перемирие на востоке Украины передовая Андрей Таран

Источник: Сегодня

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