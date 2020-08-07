Министр обороны рассказал, что дала поездка Зеленского на Донбасс

После того, как президент Владимир Зеленский побывал на передовой , чтобы убедиться в соблюдении боевиками режима тишины на Донбассе, министр обороны Андрей Таран заявил, что почти за две недели перемирия армия и местные жители начали чувствовать конец войны, а жизнь в регионе стала возрождаться.

Реклама

По его словам, от войны устала и армия, и гражданские, сообщает пресс-служба главы государства.

"Все хотят мира на этой земле. То, что происходит сейчас, дает надежду, дает людям надежду, что мы когда-то наконец это решим. Бесспорно, сейчас это решает не армия. Этот вопрос должны решать политическим путем", – отметил министр.

"Солдаты говорили, что если политики не будут решать, не смогут решать, нам ничего не останется, кроме того, чтобы полагаться только на Вооруженные силы", – добавил Таран.

По словам министра, именно такая поездка Зеленского вдоль линии разграничения позволила понять настроение украинских бойцов, которые защищают государство.

Реклама

"Это действительно прекрасно воспринимается личным составом. Они рады видеть президента – не где-то там, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в происходящее, проводит беседы. Очень хорошая психологическая атмосфера каждый раз, когда президент приезжает на позицию", – подчеркнул он.

Напомним, что Зеленский лично осмотрел позиции ВСУ:

Видео: Офис президента

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама