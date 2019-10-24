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Министр обороны Загороднюк отправился в штаб-квартиру НАТО: планы визита

24 октября, 10:51

В Брюсселе пройдет заседании Североатлантического совета альянса на уровне министров обороны

Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Андрей Загороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Министр обороны Андрей Загороднюк начал визит в штаб-квартиру НАТО для участия в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров обороны. В заседании принимают участие руководители оборонных ведомств стран-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Так, согласно планам украинской делегации, в течение двух дней министр обороны Украины Андрей Загороднюк проведет встречи с коллегами из Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США в формате "QUINT".

Также предусмотрено проведение двусторонних встреч с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, исполнительным директором Европейского оборонного агентства, а также с главами делегаций других государств-контрибуторов тренировочно-совещательной миссии НАТО "Решительная поддержка".

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Как сообщали новости "Сегодня", 30-31 октября руководство НАТО приедет в Украину. Йенс Столтенберг рассказывал, что страны НАТО рассчитывают обсудить в Киеве мирные инициативы президента и правительства.

Кроме того, Столтенберг обратился к странам НАТО относительно военной помощи Украине. Он отметил, что страны альянса сейчас уже находятся в процессе расширения поддержки Украине.

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НАТО визит министр обороны Андрей Загороднюк

Источник: Сегодня

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