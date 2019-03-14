Диалог Варшавы и Киева: в Польше сделали важное заявление

Глава польского МИД назвал запрет на эксгумацию останков поляков непонятным в связи с цивилизационными стандартами

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Диалог Варшавы и Киева: в Польше сделали важное заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/864/5b5/5c48645b5d3d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/864/5b5/5c48645b5d3d9.jpg 2019-03-14T15:20:00+02:00 Политика Глава польского МИД назвал запрет на эксгумацию останков поляков непонятным в связи с цивилизационными стандартами

Диалог Запада с Москвой должен строиться на требованиях международного сообщества, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Возможен диалог с Российской Федерацией в рамках евроатлантических и европейских структур должен зависеть от требований международного сообщества", – заявил 14 марта глава внешнеполитического ведомства, представляя в Сейме приоритеты внешней политики Варшавы на 2019 год.

Чапутович также назвал большим вызовом для Польши российскую агрессию в отношении Украины и напомнил об официальной позиции Варшавы, которая требует немедленного освободить военнопленных украинских моряков, вернуть захваченные корабли и восстановить полную свободу судоходства между Азовским морем и Черным морем.

Кроме того, министр призвал Кремль выполнить резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении Польше обломков самолета, на котором в 2010 году разбился президент Польши Лех Качиньский.

Напомнив о поддержке территориальной целостности Украины, глава польского МИД призвал работать над историческим диалогом с этой страной.

"Требованием польской стороны является отмена непонятного для нас в связи с цивилизационными стандартами запрета на эксгумацию останков польского населения. Мы надеемся на правильное решение украинской стороны в этом отношении", – подчеркнул Чапутович.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда также призывал Украину предпринять конкретные шаги в вопросе эксгумации останков польских жертв войн и конфликтов.

Мы также писали, что в пятую годовщину начала вооруженной агрессии России против Украины в Верховной Раде выступил с исторической речью экс-президент Польши и глава Совета Европы Дональд Туск.

Кроме того, сообщалось о намерении Польши опубликовать рапорт о причинах крушения самолета под Смоленском, в которой погибли польский президент Лех Качиньский и другие польские политики.

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