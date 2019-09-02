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Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны детали

2 сентября, 12:03

Президент обсудит с главами органов исполнительной и законодательной власти будущее сотрудничество

/ Фото: president.gov.ua

Сегодня президент Владимир Зеленский встретится с руководителями Верховной Рады, Кабмина и силовых структур. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил журналистам перед совещанием, что будут обсуждать.

По его словам, президент и новые чиновники обсудят вопросы налаживания совместных планов и коммуникации.

"Тема этой встречи – это коммуникация, налаживание совместных планов, потому что как президент за 100 дней отчитывался, так и мы должны тоже обрисовать "дорожную карту "для нашего правительства", – сказал Криклий.

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В то же время министр отметил, что свой план правительство представит через месяц.

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Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны детали

"Это все должно быть синхронизировано с тем, что было в политической программе партии "Слуга народа". Напомню, что избранное правительство проходило по квоте самой большой фракции – партии "Слуга народа", – добавил он.

Отметим, встреча была запланирована на 12:00.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа Верховная Рада проголосовала за новый Кабмин. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). В него вошли все новые лица, кроме главы МВД – им остался Арсен Аваков.

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Кабмин Рада встреча Зеленский Криклий

Источник: УНИАН

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