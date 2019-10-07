Министр в США рассказал, что обсуждал с Трампом об Украине

Рик Перри уверяет, что имя Джо Байдена не упоминалось ни разу

Рик Перри. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Министр энергетики США Рик Перри не скрывает, что обсуждал с американскими чиновниками, включая президента Дональда Трампа, Украину, но отрицает, что хоть когда-нибудь упоминал в этом контексте экс-вице-президента Джозефа Байдена.

Об этом он заявил в контексте недавнего скандала вокруг телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с Трампом, в котором последний добивался возобновления расследования в отношении сына Байдена.

По словам Перри, кроме Трампа, украинский вопрос обсуждался с его адвокатом Руди Джулиани, экс-послом США в Украине Мари Йованович, спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером и другими.

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"Имя Байдена не было упомянуто ни разу. Ни бывший вице-президент, ни его сын никогда не упоминались. Обсуждалась коррупция в стране, но обычно этот термин употреблялся размывчато – относительно олигархов и тому подобного", – сказал он в эфире CBS News.

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Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что звонил Зеленскому именно по просьбе министра энергетики Рика Перри. В связи с этим комитет Конгресса, расследующий возможное давление на Украину, требует у Перри предоставить информацию о его поездке на инаугурацию Зеленского в мае.

Как мы уже сообщали, наназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на своего президента, заявив, что возглавить американскую делегацию на инаугурации украинского президента должен был вице-президент США Майк Пенс, но он отменил свою запланированную поездку в Украинупо указанию Дональда Трампа.

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