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Министр юстиции Петренко в е-декларации указал более 2,4 млн грн доходов за 2018 год

Сегодня, 22:20

Петренко задекларировал также две картины и две иконы, коллекцию из 16 гравюр, две пары наручных часов

Павел Петренко
Павел Петренко. Фото: Данил Павлов
Министр юстиции Петренко в е-декларации указал более 2,4 млн грн доходов за 2018 год //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bf8/777/5c6bf877748ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bf8/777/5c6bf877748ea.jpg Политика Петренко задекларировал также две картины и две иконы, коллекцию из 16 гравюр, две пары наручных часов

Министр юстиции Павел Петренко подал электронную декларацию об имуществе и доходах в 2018 году, в которой задекларировал более 2 млн 362 тыс. 328 грн доходов.

Министр юстиции получил 575 399 заработной платы, 1 774 877 грн – процентов на банковский вклад и 12 052 – зарплаты по совместительству.

Петренко задекларировал на депозитах 997 281 долларов, 2 226 433 грн и 353 евро.

Кроме того, министр юстиции задекларировал наличные средства: $350 тыс., EUR80 тыс.

Согласно е-декларации, министр имеет земельный участок в с.Старые Безрадичи Обуховского района Киевской области площадью 29 тыс. кв. м, долю в 50% участка в с.Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области общей площадью 1 тыс. 497 кв. м, аренду квартиры в Киеве площадью 150,8 кв. м, а также квартиру в Киеве площадью 60,5 кв. м, которая находится в другом праве пользования министра (место регистрации).

Петренко задекларировал также две картины и две иконы, коллекцию из 16 гравюр, две пары наручных часов Ulysse Nardin и Perrelet.

Министр владеет автомобилем Volkswagen Golf 2007 года выпуска, а также арендует у ООО "Адвокатская группа "МЛГРУП" автомобиль Toyota Camry 2013 года выпуска.

Кроме того, он владеет 25% прав на знак для товаров и услуг (какой именно не указано).

Ранее мы писали, что глава Национальной полиции Украины Сергей Князев за прошлый год заплатил около 1 млн грн алиментов. Об этом свидетельствует его электронная декларация. Так, по данным декларации, за 2018 год Князев уплатил 926 333 грн алиментов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко за 2018 год получил 19,675 млн гривен дохода в качестве дивидендов и процентов. Соответствующие показатели были опубликованы главой государства в Едином государственном реестре деклараций.

Также читайте, сколько получают Кличко и его заместители.

Как сообщалось, украинцам разрешили автоматическое заполнение е-деклараций о доходах. Если информация отобразилась неправильно, ее можно изменить в ручном режиме.

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Тег министр, декларация, петренко, павел петренко, декларации, е-декларирование

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Источник:

Интерфакс-Украина

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