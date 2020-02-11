Министр юстиции объяснил происхождение своих странных фото

Малюська отметил, что у нас очень консервативное общество

/ Фото: Сегодня

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Министр юстиции Денис Малюська в интервью сайту "Сегодня" раскрыл секрет своего фото на столе, опубликованного в Facebook.

"Предыстория простая. У меня был пост в соцсети, в котором я рассказал об итогах работы нашей команды за первые 100 дней. Фото было опубликовано для привлечения внимания. Ведь пост был не очень интересным для тех, кто не специализируется на такой информации. Реакция была неожиданной – оказалось, что у нас слишком консервативное общество", – рассказал он.

/ Фото: Facebook

По словам министра, своей цели он добился.

"Но я достиг желаемого результата, после этого я сделал это фото своей аватаркой в соцсети. Что касается фотографии туфель на столе, то оно было сделано после медийной атаки на меня. Прозвучали мнения, что, мол, я подал в отставку из-за низкой зарплаты. Я сделал из этого дополнительный медиаповод – я ушел, а туфли остались", – уточнил министр.

/ Фото: Facebook

Напомним, ранее министр юстиции посетил с неожиданной проверкой СИЗО Одессы. Сделал он это для того, чтобы знать о реальных проблемах этого и подобных учреждений.

"Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было", – написал министр на своей странице в соцсети.

Также с внезапным визитом наведался в колонию №70 в Бердичеве Житомирской области:

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