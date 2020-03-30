Министр здравоохранения Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский подали в отставку

Министры не продержались и месяца на своих должностях и уже просят уволить их

Министр здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку, написав соответствующие заявления.

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

Корниенко отметил, что на повестке дня (внеочередного заседания Рады 30 марта – Ред.) есть три кадровых вопроса по министрам.

"Есть на повестке дня три кадровых вопроса. Это три министра. Смотрите, они написали по собственному желанию. Если люди видят, что они дальше не могут помогать команде в том темпе, в котором команда работает, или у них другой взгляд на дела, то они вправе написать заявление. Мы вправе ее рассмотреть и удовлетворить", - заявил Корниенко.

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По его словам, если есть возможность собрать депутатов и проголосовать кадровые решения, надо это делать немедленно.

"Это Министерство финансов, ведь это переговоры с МВФ, это Министерство энергетики. У нас началась чрезвычайная ситуация в энергетике из-за карантина, потому что не работает промышленность. У нас перерабатывается много электроэнергии. Ну и медицина. Надо срочно принять эти кадровые решения", – добавил он.

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Ранее о том, что глава Министерства охраны здоровья Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали в отставку сообщила народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку – в разгар коронавируса. На совещании руководства ВР проходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", - сообщила Геращенко.

Напомним, украинский врач, детский кардиохирург, директор научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Илья Емец был назначен министром здравоохранения 4 марта, когда обновлялся весь Кабмин. Читайте подробней, что известно о главе Минздрава.

После вступления в должность глава Минздрава назвал главную задачу своего ведомства на фоне коронавируса в Украине. Защита украинцев от инфекционных болезней – один из ключевых приоритетов его ведомства.

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