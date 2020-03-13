Министр здравоохранения соберет Раду из-за коронавируса

Илья Емец призвал все ветви власти и политические силы объединиться ради борьбы с пандемией

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец предложил собрать народных депутатов на внеочередное заседание Верховной Рады из-за угрозы коронавируса, которым ныне в стране заразились трое человек.

Об этом министр заявил перед заседанием Кабинета министров 13 марта.

Емец считает необходимым проголосовать по законопроекту касательно мер по защите страны от пандемии COVID-19 и минимизации распространения инфекции. В связи с этим он призвал все ветви власти и все политические силы объединиться.

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"Пришло время действенных мер, поэтому я предлагаю созвать внеочередное заседание Верховной Рады, на котором принять соответствующий закон", – заявил глава Минздрава.

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Стоит отметить, что решение о внеочередных собраниях парламента принимает председатель Рады, кресло которого ныне занимает Дмитрий Разумков.

Напомним, что Кабмин ввел в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Какие меры и ограничения в связи с этим будут приняты, вы можете узнать в статье "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент" на нашем сайте.

Кроме того, как уже сообщалось, Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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