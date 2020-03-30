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  1. Новости политики

Рада провалила голосование за нового министра финансов

30 марта, 14:39

Сергей Мартынец

В 2016 году с Марченко произошла известная история с тортом

Верховная Рада на внеочередном заседании не смогла назначить новым министром финансов Сергея Марченко. Депутаты 223 голосами поддержали соответствующий проект постановления при необходимом минимуме в 226 голосов.

После увольнения Игоря Уманского парламентарии так и не назначили нового главу ведомства. Сергей Марченко – бывший замминистра финансов и экс-замглавы администрации президента при Петре Порошенко, баллотировался на внеочередных парламентских выборах 2019 года по списку партии "Украинская стратегия" тогдашнего премьера Владимира Гройсмана.

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На государственной службе с 2002 года, работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, секретариате Кабинета министров. Принимал участие в разработке Бюджетного кодекса, который был принят в 2014 году. С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.

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Когда он был заместителем министра финансов, с ним случился неприятный инцидент в Антикризисном медиацентре в 2016 году. Тогда в Марченко бросили торт несколько активистов. Молодые люди объяснили свой поступок тем, что выступают против отмены стипендий в Украине.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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Верховная Рада министр финансов Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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