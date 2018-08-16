Минкульт внес Прилепина в "черный список" Украины

Сегодня, 13:21

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины

Захар Прилепин. Фото: Facebook
Захар Прилепин. Фото: Facebook

Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности Украины дополнило еще четырьмя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 15 августа, опубликованному на сайте ведомства, в этот перечень вошли русскоязычный писатель, историк и политик из Украины Лев Вершинин, а также российские писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в список внесено 138 человек.

Пособник боевиков на Донбассе Захар Прилепин, комментируя решение Минкульта, заявил, что удивлен, что не попал в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, раньше.

"В Украине два года уже существует против меня уголовное дело по факту создания незаконных вооруженных формирований, терроризма и сепаратизма. Что сайт Минкульта может изменить? Ничего я по этому поводу не испытываю, только удивление, что Минкульт так долго размышлял", – заявил он радио "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что Захара Прилепина отказались поселить в отель в Париже из-за службе в так называемой "ДНР". 

О том, что Прилепин подался на службу в так называемую "ДНР" стало известно в феврале прошлого года. Он имеет звание "майора", а последние два года официально занимал пост "советника главы ДНР".

Служба безопасности Украины открыла в отношении Прилепина уголовное производство по части 1 статьи 258−3 (Участие в деятельности террористической организации) и части 1 статьи 258−5 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Летом СМИ сообщили о бегстве писателя-боевика Прилепина из "ДНР".
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