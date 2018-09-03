Минобороны хотят сделать прямым импортером оружия из США: в Раде готовят законопроект

Министерству обороны Украины хотят позволить напрямую закупать военную технику и вооружение у США. Секретарь Комитета по нацбезопасности Иван Винник на Согласительном совете заявил, что в Раде будет подан соответствующий законопроект.

По его словам, если депутаты поддержат такой документ, то военные смогут напрямую договариваться с Пентагоном или Госдепом США по вооружению и другим военным закупкам.

"Именно в связи с этим, во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны мы внесем законопроект, который позволит Министерству обороны быть напрямую импортером техники и вооружения от Соединенных Штатов Америки, минуя спецэкспортеров. Потому что это в определенной степени создает препятствия для эффективной работы", – сказал Винник.

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Кроме того, он считает, что Украина не будет рассекречивать закупки вооружений и техники, которые создают стратегические преимущества ВСУ. А вот предметы общего пользования – советские патроны, вооружение и т.д. должны быть на открытом конкурсе.

Напомним, в декабре 2017 года в Госдепе США рассказали о предоставлении летального вооружения Киеву. Там подтвердили, что выдана коммерческая лицензия на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения производства американских компаний.

Отметим, что с каждым годом помощь от Вашингтона увеличивается – в оборонном бюджете США на 2019 года предусмотрено уже 250 млн долларов на помощь Украине в секторе безопасности, причем 50 млн долларов пойдут на летальное вооружение.