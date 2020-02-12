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Минским соглашениям – пять лет: США обратились к России с требованием

12 февраля, 14:36

Россия не выполняет договоренности и сваливает вину на Украину

Фото: Matthis Volquardsen/pexels.com

Фото: Matthis Volquardsen/pexels.com

Соединенные Штаты Америки в день пятой годовщины подписания мирного документа по Донбассу призвали Россию выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Через пять лет после согласования Комплекса мер по выполнению Минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии. Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои Минские обязательства", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", Москва выступила с циничным заявлением по случаю годовщины Минских соглашений. В Министерстве иностранных дел РФ традиционно обвинили Киев в невыполнении договоренностей.

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Отметим, что Россия цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков. За эти годы неоднократно объявлялось перемирие, но ни одно из них не придерживались поддерживаемые Россией боевики. Бывший представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер показывал занятную инфографику того, как Россия "выполняет" договоренности по Донбассу.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников заявил о планах изменить соглашения по Донбассу. По его словам, Киев не устраивает очередность выполнения пунктов Минских соглашений: в данной редакции выборы проводятся раньше, чем Украина получит контроль над оккупированными территориями.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия США минские соглашения

Источник: Сегодня

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