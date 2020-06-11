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Минский глухой угол: могут ли Украина и Запад разработать альтернативу – онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

11 июня, 15:18

Александр Мещерский Александр Мещерский

Мероприятие посвящено международному переговорному процессу по освобождению оккупированных Россией территорий Украины

12 июня в 15:00 состоится трансляция совместной онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности и Королевского Института международных отношений "Chatham House", посвященной международному переговорному процессу по освобождению оккупированных Россией территорий нашего государства.

В "Украинской доктрине безопасности и мира", которую подготовила в 2019 году группа украинских дипломатов и специалистов по международному праву во главе с послом Владимиром Василенко, содержится такая оценка Минских договоренностей: "С точки зрения международного права, Минские договоренности являются ничтожными с момента их подписания, поскольку были навязаны Украине силой".

Недавно "Chatham House" представил доклад Дункана Аллана "Минская головоломка: политика Запада и война России на востоке Украины". Там звучит такая мысль: "Минские договоренности с сентября 2014 года и февраля 2015 были призваны положить конец российской войне на востоке Украины. Но они основываются на двух непримиримых интерпретациях суверенитета Украины (именно то, что можно назвать "Минской головоломкой"): быть Украине суверенной, как стремятся украинцы, или ее суверенитет будет ограничен по требованию России?".

  • Куда ведут нас Минские договоренности?
  • Удастся ли России реализовать свои захватнические планы в отношении Украины?
  • Способны ли Украина и Запад выработать альтернативный план действий и стратегически сдержать агрессора и войну, которую Кремль не намерен прекращать?

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Эти вопросы будут в центре дискуссии Киевского форума по безопасности.

Участники разговора:

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  • Алексей Резников, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, член Совета национальной безопасности и обороны Украины, первый заместитель главы делегации в Трехсторонний контактной группе;
  • Дункан Аллан, британский дипломат и стратегист, научный сотрудник Королевского института международных отношений "Chatham House";
  • Посол Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по переговорам в отношении Украины в 2017 – 2019 годах, почетный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA)
  • Нико Ланге, немецкий политик, руководитель офиса министра обороны Германии;
  • Аля Шандра, эксперт по международным отношениям, главный редактор общественной инициативы "Евромайдан-Пресс";
  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
  • Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член правления фонда "Открой Украину".

Онлайн-трансляция:

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Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан в 2007 году.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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