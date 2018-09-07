Минскому процессу может прийти конец: Кучма отреагировал на "выборы" в "Л/ДНР"

Боевики уже назначили дату своих нелегитимных выборов, которые не выгодны ни России, ни Украине, считает экс-президент

Назначенные на ноябрь "выборы" в т.н. "ДНР" и "ЛНР" могут навредить переговорному процессу в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил второй президент Украины, представитель нашей страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Он надеется, что данное решение боевиков будет отменено.

"Это решение полностью противоречит Минским соглашениям. Это очень серьезный шаг, который может поставить крест на Минском процессе. Это постановление не в интересах Украины, не в интересах России, не в интересах тех, кто участвует в Минском процессе. Есть еще время, как быстро приняли, так быстро можно и отменить его", – заявил Кучма.

Экс-президент уверен, что за этим решение стоит Москва, так как без ее одобрения такого решения боевики не приняли бы.

Как сегодня стало известно, т.н. "Народные советы ДНР и ЛНР" назначили дату псевдовыборов. Голосование должно состояться 11 ноября 2018 года.

Кроме того, местные так называемые "депутаты" назначили Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР". А накануне его назначения так называемая "генпрокуратура" непризнанной республики заявила, что назначение Дмитрия Трапезникова и. о. главы "ДНР" было незаконным.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" назвал причину спешки России с выборами на Донбассе. По его мнению, Россия может избежать нового ужесточения санкций из-за организации и проведения псевдовыборов на оккупированной территории, а также из-за назначения новых главарей в неконтролируемых Украиной регионах Донбасса, поскольку на сегодняшний день мировое сообщество будет в первую очередь обсуждать введение мер воздействий против РФ из-за дела об отравлении Скрипалей, чем ситуацию с "выборами".