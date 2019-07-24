Мины и превентивные удары: Безсмертный рассказал о сложностях перемирия на Донбассе

В договоренностях о новом перемирии на передовой упущены два важных момента

Роман Безсмертный. Фото: Сегодня

Несмотря на достигнутое перемирие с 21 июля, боевики снова нарушили режим тишины на Донбассе. В то же время в новых договоренностях по прекращению огня есть пробелы, которые могут стоить украинским военным жизни либо, как минимум, обвинения в нарушении перемирия. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

"Во-первых, речь идет не о "хлебном" перемирии. Достигнута договоренность о бессрочном режиме тишины. В "минском процессе" шла речь о режиме тишины и механизме остановки обстрелов. Когда я читаю заголовок в СМИ о нарушении режима тишины, а в последнем абзаце написано "подорвались на мине...", вижу в этом наш недостаток – тех, кто принимал участие в переговорном процессе, что мы не сформировали ответ на "подорвались на мине" и "превентивные удары", – сказал он.

Недавно бойцы ВСУ подорвались на мине в первый же день перемирия. Переговорщик в политической подгруппе отмечает, что в последних договоренностях Минске упустили ситуацию с минированием территорий и возможными подрывами на минах.

"Уже сейчас, анализируя ситуацию, есть два момента о подрыве на мине. Во-первых, эта территория является крупнейшей по количеству заминирований в Европе, а я думаю, что и в мире. Потому что по прогнозам количество мин, которые были заложены, превышает все до этого времени территории, которые минировались. Во-вторых, срок на их разминирование составляет более 10 лет. Но это распадается в свою очередь на две вещи. Во-первых, мины, которые были установлены, и существуют карты минных полей. Во-вторых, мины, установленные ДРГ после объявления режима тишины. Именно здесь надо найти ответ в "минском процессе", как избегать таких трагических вещей? Потому что, если эта мина была установлена после объявления режима тишины и отсутствуют карты минных полей, а там таких очень много... И это стало понятно, когда работали над протоколами по разминированию. Как характеризовать подрыв на этих минах? Это нарушение режима тишины?", – сказал Безсмертный.

Кроме того он указал на еще один момент, который оказался за рамками договоренностей – могут ли украинские военные ударить первыми, если видят подготовку боевиков к нанесению удара по позициям ВСУ.

"Теперь о превентивном ударе. Когда вы видите, что противник готовится к нанесению удара, вы же не будете сидеть и ждать? Вы наносите упреждающий удар. Как это должно характеризоваться? Он вас провоцировал, действительно ли он собирался нанести удар? Вы же не знаете. Но нынешняя техника позволяет упреждающим выстрелом, потому что если вы его не сделаете, то сделают по вам, достигать почти 100% попадания в цель. Отсюда вот эти два вопроса, которые возникли за сутки (21 июля – Авт.), появляются, чтобы сформировать на них ответ в "минском процессе". Поэтому, еще раз говорю, они оба находятся за рамками достигнутых договоренностей", – объяснил дипломат.

Читайте полный текст интервью с Романом Безсмертным: "Ситуация в Минске изменилась в меньшей степени, чем я ожидал".





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