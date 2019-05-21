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Минюст перерегистрировал партию Вакарчука "Голос"

21 мая, 19:04

Политическую силу лидеру "Океана Эльзы" отдали "партнеры от малого и среднего бизнеса"

Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk.

Министерство юстиции Украины перерегистрировало партию "Голос" известного музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука.

Об этом сообщила 21 мая на странице политсилы в Facebook руководитель ее штаба Юлия Клименко.

"Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры от малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы", – заявила она.

Напомним, ранее Вакарчук назвал цели своей политической партии и условия, при которых он будет готов поддержать законодательные инициативы партии президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что именно политики новой формации должны противостоять старой системе.

Мы также писали, что в политической партии бывшего президента Украины "Блок Петра Порошенко" допустили сотрудничество с партией "Голос". В то же время, в БПП отметили, что будут конкурировать с партией Вакарчука на парламентских выборах

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Тег Верховная Рада, партия, вакарчук, голос, парламентские выборы, океан эльзы

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