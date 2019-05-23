Минюст затребовал от АП данные о люстрационной проверке Богдана
В случае невыполнения требований закона окончательное решение примет суд, говорит Петухов
Во исполнение Закона "Об очищении власти" Министерство юстиции Украины направило в Администрацию президента письмо с разъяснением законодательства о люстрации и его применения в отношении должности главы АП Андрея Богдана и пяти его заместителей.
Об этом заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщает на своей странице в Facebook.
Он объяснил, что субъект назначения (т.е. АП) отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. А оно уже вносит это лицо в люстрационный реестр.
"В случае невыполнения требований Закона "Об очищении власти" окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта", – подчеркнул замминистра юстиции.
"Для проверки правильности выполнения закона запрашиваем информацию о вновь назначенном руководстве Администрации президента. Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", – подытожил Петухов.
Напомним, ранее в Минюсте объяснили, почему Богдану нельзя быть главой Администрации президента .
Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой свой администрации юриста Андрея Богдана, который с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова, однако уверяет, что несправедливо попал под Закон о люстрации.
Больше о кадровых назначениях читайте на сайте "Сегодня": "Команда Зеленского: кого и на какие должности назначил президент".
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