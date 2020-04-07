Минздрав хочет запретить роботу рынков:когда это может произойти

«Прогулки детей с родителями в парках, это то же самое, что с рынками», - считают чиновники от медицины

Министерство здравоохранения Украины хочет в среду, 8 апреля, запретить работу украинских рынков, если люди не будут соблюдать все установленные правил карантина.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время эфира на одном из украинских телеканалов.

"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, но, если не будет никакого эффекта за понедельник–вторник, в среду (8 апреля – Ред.) мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", – сказал он.

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"Прогулки детей с родителями в парках, это то же самое, что с рынками", – резюмировал Ляшко.

Напомним, что ранее сообщалось, что полицейские Киева с начала ограничительных мер составили более 530 административных протоколов за нарушения правил карантина.

Но украинцы массово игнорируют правила карантина. Ведь теплая солнечная погода так и манит людей на улицы.

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