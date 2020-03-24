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Минздрав изменил стратегию борьбы с коронавирусом: что известно

24 марта, 01:50

Елена Кузьмич

Бригады скорой помощи будут на онлайн карте иметь информацию, куда можно везти пациента

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав изменил стратегию борьбы с коронавирусом.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

В начале эпидемии Минздрав определил госпитальные базы, которые были готовы принимать "одиночные случаи", то сейчас ведомство прогнозирует, что 80% случаев заболевания будет проходить в легкой форме и не будет нуждаться в госпитализации.

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"Мы определяем медучреждения, которые готовы оказывать реанимационную помощь в тяжелых случаях. Госпитализация будет происходить в реанимации, а 80% будут получать медпомощь на дому амбулаторно, поскольку не будет показаний для госпитализации. Т.е. мы будем правильно планировать и доставлять больных в те больницы, где есть ИВЛ, где есть специалисты", – сказал он.

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Также бригады скорой помощи будут на онлайн карте иметь информацию, куда можно везти пациента и где есть свободные койки интенсивной терапии.

"Если эти койки заполняются, мы переходим на другую больницу. И таким образом мы будем стараться справиться. Главное, чтобы не было пика заболевания, будет пик, будет тяжело", – резюмировал он.

Ранее Ляшко сообщил, когда МОЗ обнародует официальные данные о новых случаях коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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стратегия Украина коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Интерфакс-Украина

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