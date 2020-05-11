Минздрав создаст новые тарифы на медуслуги – Степанов

Министр заверил, что делает все, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков

В Министерстве здравоохранения работают над утверждением новых тарифов, которые будут основаны на рыночных зарплатах и качественных стандартах предоставления медицинских услуг.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Медреформа в том виде, как мы ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц. Наша команда работает, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы страна не потеряла медиков и не произошло массового закрытия больниц", - подчеркнул он.

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Степанов отметил также, что процесс реформирования медицины может продолжаться около трех лет, при этом реальные изменения начнутся уже в следующем году.

"Минздрав разработает справедливые тарифы, по которым будет осуществляться финансирование отрасли в 2021 году. Новые тарифы будут основаны на рыночных зарплатах для работников отрасли и качественных стандартах предоставления медицинских услуг", - добавил министр.

Он добавил, что предыдущие руководители Минздрава разработали тарифы, но в своих расчетах основывались на отдельных элементах моделей западных стран, но совершенно не адаптировали их к украинским реалиям.

"Национальная система здоровья Украины рассчитывала тарифы, которые 5 февраля утвердил Кабмин. Эти тарифы были рассчитаны всего за два месяца до старта второго этапа реформы. Большинство тарифов были разработаны без консультаций с профильными врачами, то есть, их составляли чиновники, которые не имеют полного понимания, как на самом деле работает медицина", - резюмировал Степанов.

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Напомним, 5 мая Максим Степанов сообщил, что Минздрав приступает к выполнению поручения президента Владимира Зеленского о внесении изменений в реформу здравоохранения.

Ранее Владимир Зеленский назвал главное требование к медицинской реформе.

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