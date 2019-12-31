Мир для Украины: Гройсман поздравил украинцев с Новым годом

Владимир Гройсман поздравил украинцев с приближающимся Новым годом. Он отметил, что желает Украине мира, а всем жителям страны – благополучия.

"Дорогие друзья! Приближается Новый год. По давней традиции в эти минуты мы загадываем желания и верим, что они обязательных оправдаются. Поэтому мое пожелание: все, что вы задумаете – пусть осуществится для каждого из вас. Желаю, чтобы все ваши родные и близкие, родители и дети были здоровыми и счастливыми. Чтобы в каждой семье было благополучие. А в нашей стране – мир", - сказал Гройсман.

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Также ранее с Новым годом украинцев поздравил Арсений Яценюк. Он отметил, что 2019-й год стал для украинцев ценным опытом, хотя и подарил много тревог.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинские полярники записали яркое поздравление с Новым годом.

Также мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей и гостей столицы с наступающим 2020 годом, опубликовав на своей странице в социальных сетях мультик.

Также смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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