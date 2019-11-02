"Мир на своих условиях": Вакарчук обратился к Зеленскому по Донбассу

Фото: facebook.com/GolosZmin

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Лидер партии "Голос", нардеп Святослав Вакарчук призвал президента Владимира Зеленского добиваться мира на Донбассе на своих условиях, не заигрывать с врагами Украины и поменьше советоваться с обществом, как действовать.

В эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит на телеканале "Украина", политик напомнил, что у нашей страны есть два врага.

"Первый внешний – в Кремле. Это – Российская Федерация, которая начала против Украины войну, аннексировала Крым и создала ситуацию на Донбассе, по сути контролируя ее. Второй враг – это слабость украинского государства и экономики, а также коррупция, которая заполонила страну", – заявил лидер партии.

Он заметил, что предыдущая власть публично заявляла о желании бороться с внешним врагом, но заигрывала с внутренним.

"Что делает новая команда? Она предлагает новые прогрессивные идеи, которые в будущем улучшат экономическое положение страны. Однако "второй враг" заставляет нас делать шаг вперед и два шага назад. Я это называю "заигрывать с врагом". Я считаю, что бороться нужно одновременно с двумя врагами: мы должны бороться с коррупцией и ни на шаг не отступать от своих позиций, когда говорим о внешнем враге", – заявил лидер "Голоса".

Вакарчук поставил в пример Израиль, который защищается от враждебного окружения, несмотря на мировое сообщество.

"Израиль установил в регионе мир на своих условиях, после чего США не прекратили с ним сотрудничать. Мир любит сильных и успешных", – напомнил политик.

Он подчеркнул, что для установления мира на востоке Украины нужно восстановить контроль над границей на Донбассе, вернуть суверенитет стране и распространить украинские порядки, т.е., законодательство, на пока еще оккупированные территории.

Лидер "Голоса" также призвал главу государства поменьше советоваться с обществом, как действовать.

Напомним, в эфире "Свободы слова" заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал, что сейчас происходит на Донбассе.

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