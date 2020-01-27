"Мир не имеет права молчать, как в 1939 году": Зеленский в День памяти Холокоста

Предотвратить трагические события, которые привели ко Второй мировой войне с ее миллионами жертв, можно лишь объединив усилия всех демократических государств.

Об этом на второй день своего рабочего визита в Польшу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 39-м году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие. Только сплоченность мира сможет дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий", – сказал он после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Выступая в день 75-ой годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим 27 января, Зеленский поклялся никогда не допустить повторения этой трагедии, жертвами которой, как он признался ранее, стали и его предки.

"Как ответственные демократические государства мы навсегда говорим "нет". "Нет" тоталитарным идеологиям, "нет" ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости", – подчеркнул президент.

Он обещал сегодня вместе с лидерами других стран молиться за человеческую жизнь как самое ценное на планете.

"Добро и милосердие сильнее любые геополитические амбиции. Добро и милосердие, я уверен, всегда победят", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что перед поездкой в Польшу президент Украины посетил Израиль, где также проходили мемориальные мероприятия, посвященные как памяти жертв нацизма, так и героизму тех, кто спасал евреев. В рамках визита на Святую Землю Владимир Зеленский с супругой посетили музей Холокоста "Яд Вашем".

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