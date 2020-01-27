Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

"Мир не имеет права молчать, как в 1939 году": Зеленский в День памяти Холокоста

27 января, 17:46

Президент Украины призывает забыть о геополитических амбициях

Предотвратить трагические события, которые привели ко Второй мировой войне с ее миллионами жертв, можно лишь объединив усилия всех демократических государств.

Об этом на второй день своего рабочего визита в Польшу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 39-м году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездействие. Только сплоченность мира сможет дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий", – сказал он после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Выступая в день 75-ой годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим 27 января, Зеленский поклялся никогда не допустить повторения этой трагедии, жертвами которой, как он признался ранее, стали и его предки.

"Как ответственные демократические государства мы навсегда говорим "нет". "Нет" тоталитарным идеологиям, "нет" ксенофобии, агрессии, любым проявлениям репрессий, ненависти и нетерпимости", – подчеркнул президент.

Он обещал сегодня вместе с лидерами других стран молиться за человеческую жизнь как самое ценное на планете.

"Добро и милосердие сильнее любые геополитические амбиции. Добро и милосердие, я уверен, всегда победят", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что перед поездкой в Польшу президент Украины посетил Израиль, где также проходили мемориальные мероприятия, посвященные как памяти жертв нацизма, так и героизму тех, кто спасал евреев. В рамках визита на Святую Землю Владимир Зеленский с супругой посетили музей Холокоста "Яд Вашем".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Польша освенцим евреи геноцид холокост Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в Украину
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в УкраинуПолитика
У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать Украину
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать УкраинуРоссия
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собирались
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собиралисьЭкономика
В Раде назвали важное условие для отставки Авакова
В Раде назвали важное условие для отставки АваковаПолитика
"А почему тогда нет денег?": Трамп очень удивился, узнав, что у Украины есть нефтьПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...