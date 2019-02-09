Закрепления курса Украины на ЕС и НАТО: почему Запад отреагировал неоднозначно

Законодательные изменения - значительный шаг для Украины, говорят специалисты, но это не главное

Фото: Facebook

Закрепления курса Украины на ЕС и НАТО: почему Запад отреагировал неоднозначно Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dab/a66/5c5daba66741b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dab/a66/5c5daba66741b.jpg 2019-02-09T07:25:00+02:00 Политика Законодательные изменения - значительный шаг для Украины, говорят специалисты, но это не главное

Изменения в законодательстве одной страны не являются насколько значимым событием для мирового сообщества, даже если это самое большое государство в Европе решило закрепить в Основном Законе курс на ЕС и НАТО. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил политолог Евгений Магда.

"Мир не является украиноцентричным. Мир реагирует на масштабные смерти, крупные стихийные бедствия, войну или что-то другое. Изменения в законодательство не вызывают такого ажиотажа. Кроме того, эти изменения касаются исключительно Украины. Если бы была ситуация с рассмотрением заявки на вступление в ЕС или НАТО, тогда была бы другая ситуация – сказали бы более эмоционально, более ярко", – говорит Магда.

Кроме того, Украина пока не совсем готова к вступлению в эти организации. И другие страны это понимают.

"Позиция была такая, что Украина не готова к ЕС и НАТО. Об этом говорил и Жан-Клод Юнкер, и господин Волкер. Поэтому то, что нас там дипломатично приветствовали, это ничего не значит. Это решение никак не приближает нас к ЕС и НАТО", – объяснил сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе.

И хотя мир довольно прохладно отреагировал на такие законодательные изменения. Для Украины, это исторический шаг, считает Магда.

"Украину теперь трудно вернуть к прежней ситуации, мы не будем теперь возвращаться к "русскому миру", каким бы ни был итог президентских выборов", – считает эксперт.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада конституционным количеством голосов закрепила в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО. Согласно президентскому законопроекту, было внесено всего пять изменения в Основной закон, что сделало не обратимыми европейские и североатлантические стремления Украины.

В тот же день депутаты поддержали проект постановления об обращении Украины к НАТО по Плану действий для членства в Альянсе. Речь идет об обращении Рады к лидерам государств-членов НАТО, Североатлантического Совета и Парламентской Ассамблеи Альянса, национальных парламентов государств-членов.

В свою очередь в НАТО призвали Украину продолжать путь реформ. "Мы признаем стремление Украины присоединиться к Альянсу и солидарность НАТО с Украиной является твердой. Это (реформы) имеет решающее значение для процветания и мира в Украине и для стабильности в евроатлантическом регионе".

На решение рады отреагировали и европейские дипломаты. В Европейском Союзе заявили, что каждая страна имеет право изменять собственную Конституцию, и напомнили Украине о необходимости реформ и выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Соединенные Штаты Америки приветствуют решение украинского парламента о закреплении курса Украины по членству в Европейском Союзе и НАТО.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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