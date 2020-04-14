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  1. Новости политики

Мир придет в себя от коронавируса: Кулеба назвал дату

14 апреля, 13:26

Станислав Кожемякин

На лето отпуска планировать не стоит

В привычное русло жизнь после пандемии коронавируса вернется не раньше конца лета или начала осени.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов 14 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, назвав такой сценарий самым оптимистичным.

Глава МИД отметил, что об этом говорят и в Европейском Союзе.

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"Динамика коронавируса пока до конца не изучена, и мы не знаем, когда ситуация стабилизируется", – подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что об окончательном преодолении коронавируса вообще что-либо говорить пока рано.

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"Главный вопрос – это изобретение вакцины. Это еще будет второй этап для борьбы со всеми, кто против вакцинации. Но надеюсь, что жизнь и этот смертельный вирус научит, что надо все же вакцинироваться", – сказал Кулеба.

Напомним, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса, а три препарата уже проходят испытания на людях.

Также ранее заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского Алла Мироненко рассказала сайту "Сегодня", что осенью мир может охватить вторая волна коронавирусной эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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