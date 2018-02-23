Мир в Украине на 90% зависит от позиции США – Кучма

Сегодня, 14:41

Допустить миротворцев к линии соприкосновения – значит создать новую границу с Украиной, отметил второй президент

Леонид Кучма. Фото: newsnetwork.tv
Леонид Кучма. Фото: newsnetwork.tv

Украине предлагают сначала допустить миротворческий контингент к линии соприкосновения для охраны ОБСЕ, однако это означает создание новой границы с Украиной по примеру Приднестровья. Об этом, отвечая на вопрос сайта "Сегодня", заявил второй президент Украины Леонид Кучма в рамках Балтийско-Черноморского форума.

"Нам предлагают: давайте мы сначала на линии соприкосновения введем "голубые каски", которые будут защищать ОБСЕ. Это значит сделать новую границу с Украиной. Это точное подобие Приднестровья. Там тоже есть российские "голубые каски". И что? Я считаю, что сегодняшняя ситуация и мир в Украине на 90% зависит от позиции США. Европейцы мы видим, как себя ведут – они забыли уроки истории", – заявил Леонид Кучма.

Второй президент Украины и представитель страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу напомнил, что, когда состоялся "нормандский формат" в Минске 12 февраля 2015 года, когда были подготовлены Минские соглашения, он в этом участия не принимал.

"Мне подсунули, сказали подписывай – но никакого заявления лидеров стран не было, разъехались все по-тихоньку. Каждый где-то со своей колокольни рассказывал, о чем они договорились в Минске. То есть, они тогда не верили, что эти соглашения будут выполнены. Украина занимает четкую позицию: давайте выполним первые пункты, где безопасность, а потом будем говорить о всех политических проблемах. А Россия... Самое главное, в тех соглашениях записали, что, когда в Украине будет полностью мир, тогда мы вам отдадим границу. Вы понимаете, что это полный абсурд. Неконтролируемая граница значит, что никогда мира там не будет", – подытожил Леонид Кучма.

Директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, также отвечая на вопрос сайта "Сегодня", напомнил, что еще с 2016 года он считает, что главный вопрос – открытая граница с Россией.

"Это – главный источник поступления вооружений, поступления – как хотите, – "волонтеров", наемников, отпускников... Таких категорий воюющих, которые сейчас присутствуют на Донбассе, никогда не было в мировой истории. Поэтому закрытие границы фактически создает предпосылки для проведения одного крайне важного политического шага – то, что называется выборами", – рассказал Владимир Горбулин.

Напомним, ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) подтверждалось, что Россия поставляет на Донбасс оружие и военную технику. Стокгольмский институт перечислил виды вооружений, которые боевики получают от РФ.

Как сообщалось, в докладе, представленном на Мюнхенской конференции, говорится, что для Донбасса нужно 20 тысяч миротворцев из стран, не входящих в НАТО, а также 4 тыс. полицейских, чтобы помочь решению кризиса в Украине.
Донбасс, Горбулин, Кучма, миротворцы, минские соглашения

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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