Миротворцев на Донбассе не будет: Беларусь сдала назад

Реакция сторон говорит о том, что предложение Лукашенко вряд ли будет принято

/ Фото: AFP

В обозримом будущем Беларусь вряд ли отправит миротворцев на Донбасс, утверждает министр иностранных дел страны Владимир Макей, судя по реакции, какую вызвало соответствующее предложение Александра Лукашенко.

"Уже первая реакция с разных сторон говорит о том, что вряд ли это предложение будет принято", – цитирует его МИД.

Несмотря на это, белорусские власти продолжат добиваться реализации идей, которые, как считают в Минске, могут "принести большее спокойствие и мир в регионе", добавил Макей.

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"Беларусь никогда не напрашивалась в миротворцы, никогда не планировала и не собирается им быть. Мы понимаем, что в силу наших размеров, нашего влияния, это невозможно", – признал дипломат.

В то же время, Минск готов сделать "все возможное, что в его силах" для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, считает Макей, призывая "садиться за стол переговоров и двигаться".

"Пусть это прозвучит, как выражаются бизнесмены, договориться, заключить сделку. Надо заключать эту сделку, иначе мы будем просто смотреть как гибнут люди, ничего не предпринимая в данной ситуации. Это абсолютно неприемлемо", — констатировал белорусский министр.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью для украинским СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Украину в том, что Киев всегда может рассчитывать на поддержку Минска во всех сферах.

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