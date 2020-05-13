Мировая война авторитаризма против демократии: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Тема дискуссии - Глобальная картина: война России и других против мировой демократии

Мировая война авторитаризма против демократии станет предметом новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая состоится 15 мая в 15:00.

Тема дискуссии: "Глобальная картина: война России и других против мировой демократии".

Участники разговора:

Энн Эплбаум, американская журналистка, лауреат одной из самых престижных в мире наград для журналистов – Пулитцеровской премии;

Ребекка Хармс, немецкая политическая и общественная деятельница, член Европейского парламента в 2004-19 годах;

Дэниел Фрид, американский дипломат, бывший заместитель Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии, координатор санкционной политики США во время администрации президента Барака Обамы;

Питер Померанцев, британский журналист и автор, приглашенный старший научный сотрудник Института глобальных дел Лондонской школы экономики;

Владимир Ермоленко, философ, директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина", главный редактор инициативы "UkraineWorld";

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель фонда "Открой Украину";

Данил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор).

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Этот разговор состоится в онлайн-режиме между Киевом, Берлином, Варшавой, Вашингтоном и Лондоном.

Кто на самом деле бросил вызов международному демократическому устройству?

Какой ответ на глобальные вызовы ожидаем от Соединенных Штатов, Германии и Европейского Союза?

Как противодействовать информационной войне России и ее единомышленников?

Какие угрозы несет Украине "восточная гравитация"?

Как Киев видит глобальное международное полотно?

Эти и другие темы обсудят всемирно известные гости Киевского форума по безопасности.

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Дискуссия проводится в сотрудничестве Киевского форума по безопасности, Атлантического Совета, "Интерньюз-Украина", инициативы "UkraineWorld".

Трансляция начнется 15 мая в 15:00.

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Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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