Миссия невыполнима: какие реформы за пять лет Верховная Рада так и не приняла

У парламентариев еще есть время на принятие ключевых законопроектов, которые уже давно пылятся в комитетах. Это и Избирательный кодекс, и отмена неприкосновенности, и четыре закона по децентрализации, и шесть законопроектов по реформе самого парламента

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Миссия невыполнима: какие реформы за пять лет Верховная Рада так и не приняла Светлана Долинская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7fb/7c3/5c57fb7c3c731.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7fb/7c3/5c57fb7c3c731.jpg 2019-02-04T07:52:00+02:00 Политика У парламентариев еще есть время на принятие ключевых законопроектов, которые уже давно пылятся в комитетах. Это и Избирательный кодекс, и отмена неприкосновенности, и четыре закона по децентрализации, и шесть законопроектов по реформе самого парламента

Во вторник, 5 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий откроет десятую и, фактически, последнюю сессию Верховной Рады перед парламентскими выборами 27 октября, поэтому надеяться на принятие прорывных реформаторских законов не приходится. Особенно, когда количество кандидатов в президенты из числа депутатов, которые используют парламентскую трибуну для личного предвыборного пиара, растет с каждым днем. Как и количество обещаний, которые раздают эти кандидаты направо и налево.

Эти президентские выборы станут, пожалуй, рекордными по количеству кандидатов. Но на самом деле многие из них вступают в борьбу за главное кресло страны, чтобы капитализировать свой рейтинг с прицелом на парламентские выборы, в надежде завести под купол свою фракцию. И судя по прогнозам социологов, в следующий созыв Верховной Рады пройдут минимум восемь партий. А это значит, что сформировать коалицию будет непросто. Не говоря уже о выполнении коалиционного соглашения, ведь даже Революция Достоинства и военная агрессия России не смогли сплотить продемократический лагерь. Коалиционное соглашение, под которым в ноябре 2014 года подписались пять фракций сразу после внеочередных парламентских выборов, включало целых 17 разделов. Сейчас о нем уже мало кто вспоминает. Хотя это и не удивительно, ведь выполнено оно, в лучшем случае, наполовину. Сайт "Сегодня" проанализировал, какие реформы за время восьмого созыва Верховной Раде удалось принять, а какие депутатский корпус с треском провалил.

Обещать не значит принять

"Коалициада" после внеочередных парламентских выборов осенью 2014 года длилась больше месяца. В итоге на свет появилось коалиционное соглашение "Европейская Украина", под которым подписались пять фракций: "Народный фронт", БПП, "Самопомич", "Радикальная партия" и "Батькивщина". В амбициозный документ на 77 страниц записали обещания выполнить реформы, которые не проводились за все годы независимости, начиная от реформирования сектора безопасности и обороны, заканчивая системой управления окружающей среды и интеграции экологической политики в другие отрасли.

Но реализовать 511 положений по 17 разным секторам коалиции оказалось не под силу. Хотя по оценкам Комитета избирателей Украины, который анализировал выполнение коалиционного соглашения за первый год, в 2015 году были достаточно неплохие показатели – 34%. И дело тут не только и не столько в том, что коалиция распалась, как в нереалистичности записанных в документе сроков. Как пример генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель приводит избирательную реформу, дедлайн по которой прошел еще после первого квартала 2015 года.

"Во-первых, политики писали коалиционное соглашение фактически с чистого листа. У них не было качественных программ, они не могли их унифицировать и объединить. Это говорит о слабости партий, их стратегий и избирательных программ. Во-вторых, при написании коалиционного соглашения начали выпадать целые разделы. К примеру, в первой презентованной редакции не было упоминания об избирательной реформе. После того, как мы и другие организации начали акцентировать на этом внимание, раздел избирательной реформы появился, детально выписанный, но заложили нереалистичные сроки ее принятия", – рассказывает сайту "Сегодня" Алексей Кошель.

Ранее сайт "Сегодня" неоднократно писал, что перед досрочными парламентскими выборами в 2014-м все без исключения партии обещали людям, наконец, попрощаться со скандальной мажоритаркой и принять новый Избирательный кодекс с пропорциональной системой и открытыми списками не только для выборов в Верховную Раду, но и на местном уровне. Нельзя сказать, что депутаты полностью провалили эту реформу. К примеру, летом 2015 года парламент принял закон о местных выборах. Правда, о том, что там была "зашита" мажоритарка, украинцы узнали уже после голосования. Да и сам закон, по словам депутатов и экспертов, оказался настолько "сырым", что некоторые округа остались без своих представителей во власти.

История с Избирательным кодексом потянет на целый шпионский детектив. Сайт "Сегодня" уже писал, что его принятие в первом чтении 7 ноября 2017 года, когда на табло показалось ровно 226 голосов, для части БПП, НФ и мажоритарщиков, которые не были заинтересованы в отмене мажоритарки, стало настоящим сюрпризом. Теперь Кодекс ждет своего второго чтения. По словам нардепа от БПП Александра Черненко, рабочая группа уже давно закончила рассмотрение 4400 поправок и теперь дело за профильным комитетом, который должен дать добро на рассмотрение Кодекса во втором чтении. Но когда это будет, в беседе с сайтом "Сегодня" депутат не стал прогнозировать.

Ситуация с реформой сельского хозяйства еще более интересная. Обещание запустить рынок земли, отменив мораторий на продажу земель с/х назначения, провалил не только восьмой созыв Верховной Рады, но и, как минимум, три предыдущих. По словам нардепов, законы, которые необходимы для запуска рынка земли, а их всего пять, написаны еще десять лет назад, если не больше. Но за это время вопрос настолько заполитизировали, что ни одна политсила не хочет брать на себя ответственность за отмену моратория, особенно перед парламентскими выборами, ведь на этом непременно успешно сыграют конкуренты. Хотя последние пару лет настойчиво ходили слухи о том, что требование по запуску рынка земли вот-вот появится в меморандуме с МВФ. Но каждый раз украинской стороне удавалось переубедить наших международных партнеров.

Прогресс есть, но результат хромает

Эксперты, да и сами нардепы сходятся во мнении, что более или менее успешными можно считать реформы в секторе безопасности и обороны, энергетики, антикоррупции и, конечно же, реформу децентрализации.

Правда, по словам экспертов, подвижки по антикоррупции – это, скорее, заслуга наших международных доноров и Брюсселя в частности, нежели депутатского корпуса. Львиная их доля была записана в перечне требований Еврокомиссии на пути к безвизу. А, к примеру, запуск Высшего антикоррупционного суда и вовсе значился в меморандуме с МВФ.

"Наиболее важные знаки, которые бы говорили европейцам, что мы с вами одной крови, Верховная Рада не скрываясь валила, причем идеологически. То есть, оказывается, у состава депутатского корпуса, который назвал себя первым проевропейским, пришедшим после Революции Достоинства, вообще не оказалось желания даже имитировать европейские стандарты. Я уже молчу о введении обязательного е-декларирования для антикоррупционных активистов", – сказал сайту "Сегодня" глава ГО "Центр UA" Олег Рыбачук.

В Евросоюзе не так сильно сгущают краски, напоминая, что Украина за эти почти пять лет показала существенный прогресс в имплементации реформ, учитывая продолжающуюся войну с Российской Федерацией. К примеру, в проголосованной 12 декабря Европарламентом резолюции о выполнении Соглашения об ассоциации прямо отмечается существенный прогресс Украины в реформировании энергетики, здравоохранения, пенсионной системы, образования, государственного управления, госзакупок и банковского сектора.

Сайт "Сегодня" неоднократно писал, что мы, фактически, на последней стадии по внедрению условий Третьего энергопакета, который станет завершающим аккордом реформы сектора энергетики. Для этого осталось провести анбандлинг "Нафтогаза" (идет речь об выделении из "Нафтогаза" газотранспортных активов и передаче функций по транзиту газа от "Укртрансгаза" новому независимому оператору), чему, к сожалению, препятствует "Газпром".

А по реформе децентрализации, хоть ее и называют самой успешной, свое домашнее задание Верховная Рада выполнила не полностью. Во-первых, до сих пор во втором чтении в Конституцию так и не внесены поправки по части децентрализации. Во-вторых, и на это неоднократно обращал внимание Минрегион, парламент медлит с принятием четырех приоритетных законопроектов для нового этапа децентрализации.

Та и в целом конституционная реформа, провести которую обещают некоторые кандидаты в президенты, до конца так и не была реализована ни в части снятия с народных депутатов неприкосновенности, ни в части децентрализации. При этом, не менее интересен и сам механизм ее проведения. Раздел ІІ коалиционного соглашения гласит: "Создание временной следственной комиссии Верховной Рады для подготовки согласованных коалицией изменений в Конституцию". На деле же поправки в Основной закон нарабатывала Конституционная комиссия, фактически созданная на базе Администрации президента.

Глава Центра "Ейдос" Виктор Таран обращает внимание также и на реформу самой Верховной Рады. В интервью сайту "Сегодня" бывший президент Европарламента Пэт Кокс, который со стороны ЕС возглавлял миссию по реформированию работы украинского парламента, детально рассказывал, как изменится работа Верховной Рады, если нардепы примут необходимые законы. Среди предложений – увеличить количество пленарных недель с двух до трех в месяц, а количество пленарных дней на неделе – сократить с четырех до двух, днями для голосования сделать лишь вторник и четверг, а вместо часа вопросов к правительству по пятницам проводить трехчасовые дебаты по понедельникам. Среду, как предлагает миссия Пэта Кокса, нужно отвести для работы в комитетах, а в конце дня проводить совещания с председателями комитетов, которые давали бы результаты своих наработок.

"Там предусмотрено и голосование сенсорной кнопкой, и принцип распределения комитетов по принципу д’Онта (должности распределяются последовательно по квотам, которые получает каждая фракции – Авт.) всего 52 рекомендации и шесть законопроектов, которые Рада так и не приняла", – говорит сайту "Сегодня" Виктор Таран.

Также все без исключения эксперты напоминают парламенту о необходимости принятия закона о налоге на выведенный капитал и нового закона о Службе безопасности Украины, который должны были проголосовать еще до конца прошлого года, как одно из главных обязательств Украины перед НАТО.

По словам политологов и самих нардепов, у парламентариев еще есть время поднапрячься и принять хотя бы ключевые законопроекты, которые уже давно пылятся в комитетах. Это и Избирательный кодекс, и внесение изменений в Конституцию по лишению депутатов неприкосновенности, и четыре закона по децентрализации, и шесть законопроектов по реформе самого парламента. В целом же ключевым политсилам, которые будут принимать участие в очередных парламентских выборах, эксперты советуют серьезно отнестись к написанию своих программных целей, которые потом должны лечь в основу нового коалиционного соглашения. Ведь, по словам Алексея Кошеля, недопустимо, чтобы такой важный для страны документ писался с колес. А Олег Рыбачук приводит в пример отдельные страны Евросоюза, где ключевые политические игроки заранее знают, с кем пойдут в коалицию, и заранее обнародуют не просто какой-то набор случайных слов, а реальные программные цели и задачи, которые обязуются выполнить в течение последующих пяти лет.

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АВТОР: Светлана Долинская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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