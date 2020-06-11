"Мне легче – он никогда не был моим другом": Зеленский о назначении Саакашвили

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили председателем Исполкома реформ. Однако до этого экс-президента Грузии хотели сделать вице-премьером.

Президент Украины в интервью "Украинской правде" рассказал, как решался вопрос о назначении украинско-грузинского политика.

По его словам, они встречались, и Саакашвили сразу сказал, что хочет помогать, и при каждой встрече приходил с различными адекватными советами.

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"Он спросил: "Где вы меня видите?" И я ему сказал: "Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус". Я ему предложил: "Можете идти ко мне советником по реформам". Он говорит: "Это не мой уровень". Тогда я попросил: "Ну, пожалуйста, скажите, где вы себя видите". Он сказал: "Мне кажется, что в правительстве я могу заниматься реформами, быть вице-премьером по реформам". Я ему ответил: "Вице-премьер так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать", – рассказал Зеленский.

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Президент отметил, что с вице-премьерством не сложилось, потому что к Саакашвили было разное и даже резкое отношение, в том числе и в "Слуге народа". В итоге предложил ему другую должность, раз уж он хотел заниматься реформами.

На вопрос, не боится ли он возможной войны с Саакашвили, глава государства ответил: "Мне легче – он никогда не был моим другом. Он хочет делать реформы – и прекрасно. И я действительно ему и всем нам желаю успеха. Я считаю, что он не может ко мне, скажем так... Хотя все может быть. Может, вы и правы".

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский рассказывал, каких результатов ожидает от Саакашвили. Особенно президент хочет, чтобы главный реформатор страны взялся за украинскую таможню.

В свою очередь сам Саакашвили рассказывал подробности разговора с Зеленским. Он заявлял, что готов максимально помогать президенту с учетом своего опыта и успехов в Грузии. Политик признался, что ему понравился настрой главы государства.

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