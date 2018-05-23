"Мне надо встретиться с Трампом": Иво Бобул решил баллотироваться в президенты

Сегодня, 12:33

Известный певец захотел стать президентом Украины и рассчитывает на помощь из США

Иво Бобул. Фото: facebook.com/ivo.bobul.94
Иво Бобул. Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

Известный певец и народный артист Украины Иво Бобул заявил о намерении баллотироваться на будущих президентских выборах в 2019 году и уже собирает деньги на предвыборную кампанию.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Конечно, это обязательно. Собираю сейчас финансы, в первую очередь, потому что нужны. Ну, народ, конечно, поддержит, это я 100% знаю, даже не сомневаюсь", – сказал он.

Также он "пообещал", что во втором туре выборов встретиться с артистами Владимиром Зеленскими Святославом Вакарчуком.

В свою очередь Бобул не стал рассекречивать имена тех, кто войдет в его штаб на выборах, а лишь сказал, что хочет помощи от президента США Дональда Трампа.

"Мне надо встретиться с Трампом (смеется), поехать к нему в США и попросить у него помощи. Он пел мою песню, так что поможет", – добавил артист.

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Как известно, согласно условиям избирательной гонки, кандидат при регистрации на выборы должен внести залог в размере 2,5 миллиона гривен, а вернуться они ему как минимум в случае выхода во второй тур.

Напомним, ранее Вакарчук в видеообращении рассказал о своих президентских амбициях. Музыкант заявил, что власть его не интересует, и он никогда не заявлял о своих планах стать президентом страны.

Как стало известно из опроса в конце апреля, во второй тур президентских выборов прошли бы Порошенко и Тимошенко. Именно нынешний президент и лидер "Батькивщины", согласно общественному мнению, являются фаворитами в президентской гонке.
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