"Мне понравился подарок": президент Словакии рассказала о разговоре с Зеленским

Президент Словакии Зузана Чапутова после разговора с Владимиром Зеленским рассказала, что именно она стала инициатором телефонного звонка, поблагодарила за вышиванку и рада, что президент Украины принял ее приглашение посетить Словакию. Об этом он написала на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что они оба вступили в президентские должности год назад и тогда еще не подозревали, с какой проблемой им предстоит столкнуться.

"Я позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Когда мы оба вступили в должность год назад, никто из нас не ожидал столь драматического развития ситуации. Ситуация в Украине в связи с этой пандемией непростая, и я горжусь тем, что Словакия недавно оказала Украине помощь, включая предоставление средств защиты, дезинфекцию и машины скорой помощи. Мы также ведем переговоры с Украиной о предоставлении аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и тестов на COVID-19. Я считаю, что это тоже поможет Украине постепенно стабилизировать ситуацию. Президент принял нашу помощь как знак продолжения партнерства и дружбы даже в эти трудные времена", – написала Чапутова.

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Президент Словакии подтвердила свою поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в связи с продолжающейся российской агрессией на Донбассе. Также она осталась рада, что украинский лидер принял приглашение официального визита и вспомнила о его подарке.

"Я рада, что Владимир Зеленский принял мое приглашение с официальным визитом в Словакию. Я хотела бы поприветствовать его в Братиславе, как только позволит ситуация с пандемией. И еще мне понравился подарок, который президент отправил мне через наше посольство в Киеве, – традиционная украинская вышиванка", – резюмировала глава словацкого государства.

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре 2019 года президент Зузана Чапутова прилетала в Киев. Тогда Зеленский впервые встретился с президентом Словакии. Словацкий лидер подтвердила поддержку евроинтеграционных стремлений Украины.

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