Глава государства призвал не стесняться ошибок и признал, что был не прав

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему стыдно за шутку о сравнении Украины с проституткой, которая прозвучала ранее в выступлении "Квартала 95", но он точно не пытался обидеть украинцев. Речь шла только о финансовой зависимости Украины от Запада.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, стыдно ли ему за шутку, где Украину сравнили с проституткой, президент ответил: "Я никогда не называл Украину проституткой. Это – первое...".

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"Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в юморе … Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял, как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я – не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", – говорит Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2016 году скандальная шутка "Квартала 95" в Юрмале вызвала большой резонанс в Украине. Сравнив Украину с порноактрисой из немецкого кино для взрослых, Зеленский навлек на себя гнев соцсетей и даже части политиков.

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