Українська
$ 26,6
30,15
  1. Новости политики

"Мне стыдно и я не прав": Зеленский объяснил скандальную шутку про Украину

9 июня, 11:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства призвал не стесняться ошибок и признал, что был не прав

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему стыдно за шутку о сравнении Украины с проституткой, которая прозвучала ранее в выступлении "Квартала 95", но он точно не пытался обидеть украинцев. Речь шла только о финансовой зависимости Украины от Запада.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос журналиста, стыдно ли ему за шутку, где Украину сравнили с проституткой, президент ответил: "Я никогда не называл Украину проституткой. Это – первое...".

Реклама

В тренде
Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президента

"Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в юморе … Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял, как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я – не прав. Но шутка была о другом. Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", – говорит Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2016 году скандальная шутка "Квартала 95" в Юрмале вызвала большой резонанс в Украине. Сравнив Украину с порноактрисой из немецкого кино для взрослых, Зеленский навлек на себя гнев соцсетей и даже части политиков.

Смотрите, как недавно Зеленский в Каменец-Подольской из лука стрелял:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Владимир Зеленский шутка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
Унижение Путина или угроза
Унижение Путина или угроза "договорняка": почему саммит G7 опасен для УкраиныПолитика
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины России
Дело MH17: США отказались рассекретить доказательство вины РоссииПолитика
Международные суды Украины против России: Малюська назвал две проблемы
Международные суды Украины против России: Малюська назвал две проблемыПолитика
"Мне стыдно и я не прав": Зеленский объяснил скандальную шутку про УкраинуПолитика
Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президента
Зеленский хотел заразиться COVID-19: объяснение президентаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять