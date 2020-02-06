Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

"Многие этого не ждали" – Разумков о реакции депутатов на закрытых переговорах в Раде

6 февраля, 21:15

В эксклюзивном интервью телеканалу «Украина 24» Дмитрий Разумков рассказал некоторые подробности совещания

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, о чем говорили представители фракций в перерыве в заседании, на котором рассматривали земельную реформу.

По его словам, утром участники совещания провели много времени, чтобы согласовать позиции по законопроектам.

Но для некоторых слова председателя Верховной Рады о том, что в зале будут рассматриваться все правки по земельной реформе, стали неожиданностью.

"Даже когда мы собрали первое наше совещание, на 30 минут, я сразу сказал, что мы идем по регламенту, по всем правкам. Я понял, что это не всех, наверное, устроило. Мы это увидели в зале. Однако, простите, так должна работать Верховная Рада Украины", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Впрочем, по словам Дмитрия Разумкова, большинство фракций все же выполнили свои обещания и дали работать Верховной Раде.

"Все политические силы, кроме одной, выполнили те договоренности, которые были достигнуты: не мешали работать Верховной Раде, не мешали рассматривать поправки, не мешали докладывать представителю комитета и не мешали пленарному заседанию", – сказал Дмитрий Разумков.

При этом председатель Верховной Рады заявил, что действия некоторых депутатов нарушали права других народных избранников.

"Некоторые народные депутаты решили, что у них больше прав, чем у других. Почему так? Не знаю", – сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, утром 6 февраля оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования закона про землю. Между депутатами "Батькивщины" и "Слуги народа" завязалась перепалка, переросшая в стычку. Блокирование президиума и трибуны продолжалось несколько часов.

Всего к законопроекту подготовили более 4000 поправок, рассмотрели меньше двух сотен, последней успели проголосовать правку №184.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Рада рассматривает закон о рынке земли: все подробности, онлайн-трансляция".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

интервью Верховная Рада земельная реформа эксклюзив Дмитрий Разумков Украина 24

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причиныПолитика
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникам
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникамЭкономика
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой РимскимПолитика
Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл детали
Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл деталиЭкономика
Министр образования отреагировала на фото Киану Ривза в учебнике
Министр образования отреагировала на фото Киану Ривза в учебникеУкраина
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от Путина
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от ПутинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...