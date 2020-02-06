"Многие этого не ждали" – Разумков о реакции депутатов на закрытых переговорах в Раде

В эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, о чем говорили представители фракций в перерыве в заседании, на котором рассматривали земельную реформу.

По его словам, утром участники совещания провели много времени, чтобы согласовать позиции по законопроектам.

Но для некоторых слова председателя Верховной Рады о том, что в зале будут рассматриваться все правки по земельной реформе, стали неожиданностью.

"Даже когда мы собрали первое наше совещание, на 30 минут, я сразу сказал, что мы идем по регламенту, по всем правкам. Я понял, что это не всех, наверное, устроило. Мы это увидели в зале. Однако, простите, так должна работать Верховная Рада Украины", – заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Впрочем, по словам Дмитрия Разумкова, большинство фракций все же выполнили свои обещания и дали работать Верховной Раде.

"Все политические силы, кроме одной, выполнили те договоренности, которые были достигнуты: не мешали работать Верховной Раде, не мешали рассматривать поправки, не мешали докладывать представителю комитета и не мешали пленарному заседанию", – сказал Дмитрий Разумков.

При этом председатель Верховной Рады заявил, что действия некоторых депутатов нарушали права других народных избранников.

"Некоторые народные депутаты решили, что у них больше прав, чем у других. Почему так? Не знаю", – сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Напомним, утром 6 февраля оппозиционные депутаты заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить голосования закона про землю. Между депутатами "Батькивщины" и "Слуги народа" завязалась перепалка, переросшая в стычку. Блокирование президиума и трибуны продолжалось несколько часов.

Всего к законопроекту подготовили более 4000 поправок, рассмотрели меньше двух сотен, последней успели проголосовать правку №184.

Больше читайте в спецтеме сайта "Сегодня": "Рада рассматривает закон о рынке земли: все подробности, онлайн-трансляция".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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