Многие нардепы оказались на самоизоляции: стала известна причина

Верховная Рада - один из чемпионов по процентному отношению заболевших COVID-19 к общему числу депутатов

После последнего внеочередного заседания Верховной Рады многие из депутатов находятся на самоизоляции. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отмечает.

"Верховная Рада – один из чемпионов по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему числу депутатов: 6 или 7 депутатов, или 5 ... В отношении парламента это большая цифра", – подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что "очень много людей автоматически попадают на самоизоляцию", - те, кто общался с этим депутатом, находился рядом с ним.

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Корниенко подчеркнул: "Мы не знаем, чем закончится прошлое внеочередное заседание (оно началось 30 марта и закончилось в ночь на 31 марта – Ред.) ... Потому что там, возможно, кто-то тоже был с этой инфекцией, и вокруг него много было людей. Мы там много времени вместе провели, больше 12 часов. Поэтому ждем сейчас, самообсервируемся".

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Как известно, правительство ужесточило карантинные меры. В частности, установлены четкие правила на выход из дома для украинцев, которые находятся на самоизоляции.

Напомним, общенациональный карантин в Украине продлен до 24 апреля, но министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что карантин продлится до 15 мая.

Все подробности в спецтеме Заседание Рады в карантин

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