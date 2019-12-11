"Много времени уделили Украине": Помпео рассказал о разговоре с Лавровым

Основная часть обсуждений касалась переговоров с участием президентов РФ и Украины в рамках встречи в Париже

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Вопрос об Украине стал одним из главных во время встречи в Вашингтоне государственного секретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом заявил глава Госдепартамента на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, сообщает Укринформ.

"Мы уделили достаточно много времени разговору об Украине", – отметил государственный секретарь США.

Он подчеркнул основная часть обсуждений касалась переговоров с участием президентов РФ и Украины в рамках встречи в Париже вместе с лидерами Франции и Германии.

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При этом, Помпео подчеркнул, что гордится тем, "что сделала нынешняя администрация (США – ред.) для защиты суверенитета и безопасности" Украины.

Глава Госдепартамента США также подчеркнул, что со своей стороны поднял крымский вопрос, а также напомнил об обязательствах РФ по минским договоренностям.

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"Я снова подчеркнул министру иностранных дел Лаврову, что Крым принадлежит Украине и урегулирование конфликта на Востоке Украины начинается с соблюдения обязательств, взятых в соответствии с Минскими соглашениями", – отметил глава Госдепартамента США.

Ранее Вашингтон поздравил Украину с успешными переговорами. И призвал Кремль уважать взятые на себя обязательства, использовав прошедшую встречу для установления мира.

Кроме того, американский сенатор Рон Джонсон заявил, что США должны присоединиться к переговорам по Донбассу, и заверил, что Украина не потеряла поддержку американского политикума.

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Видео: Официальный сайт президента Украины

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