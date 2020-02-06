"Мое счастье – это ты": Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения

Владимир отметил, что у них с Еленой впереди долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями

Елена и Владимир Зеленские / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который недавно отпраздновал 42-летие, поздравил свою супругу Елену c днем рождения. У себя на странице в Facebook он опубликовал трогательный пост посвященный жене и дополнил его совместным фото.

Владимир и Елена Зеленские. Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости – приятные или не очень. Ждать встречи дома, как перед первым свиданием. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере, для меня. Потому мое счастье – это ты", – написал он.

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"С твоим днем, любимая Елена Зеленская! Спасибо тебе за каждое слово и каждый взгляд. За каждый шаг, который мы сделали вместе. Нам еще много предстоит пройти. Впереди – долгая дорога с неожиданными поворотами и незабываемыми впечатлениями. И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", - добавил Владимир Зеленский.

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Елене Зеленской исполнилось 42 года.

Напомним, 25 января Владимир Зеленский отпраздновал свое 42-летие. С днем рождения главу государства поздравила первая леди страны Елена Зеленская.

Владимир Зеленский и Елена вступили в брак в 2003 году. Пара воспитывает двоих детей – 15-летнюю Александру и 7-летнего Кирилла.

Ранее Елена Зеленская рассказала о муже и жизни в новом статусе.

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