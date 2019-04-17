Могерини оценила Украину за пять лет: Изменилась, стала прочнее и устойчивее

Высокий представитель ЕС считает, что Украина должна оставаться в центре внимания международной политики

Федерика Могерини. Фото: AFP

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что Украина за последние пять лет значительно изменилась, укрепилась и должна оставаться в центре внимания международной политики.

Об этом он заявила на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в среду, 17 апреля, в Страсбурге, сообщает Укринформ.

"Это очевидно, что Украина изменилась. И сегодня, я убеждена, что она стала прочнее и устойчивее, чем была пять лет назад", – подчеркнула Могерини.

Высокий представитель ЕС выразила убеждение в необходимости уделять большое внимание ситуации в Украине и содержание этого вопроса на самом высоком уровне европейского и международной повестки дня.

Она отметила, что Евросоюз активно сотрудничает с Украиной в сфере безопасности, противодействия киберугрозам и дезинформации, в развитии человеческого потенциала, развитии инфраструктуры, создании рабочих мест, борьбе с коррупцией, обеспечении большей независимости энергетического сектора.

Напомним, президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса заявил, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Также сообщалось, что пять лет назад в Украине стартовала децентрализация. По словам премьера Владимира Гройсмана, господдержка регионов за этот период выросла в 41,5 раза – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.

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