Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,21
УКР
Главная Больше  Новости политики

Могерини оценила Украину за пять лет: Изменилась, стала прочнее и устойчивее

Сегодня, 22:06

Высокий представитель ЕС считает, что Украина должна оставаться в центре внимания международной политики

Федерика Могерини
Федерика Могерини. Фото: AFP

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает, что Украина за последние пять лет значительно изменилась, укрепилась и должна оставаться в центре внимания международной политики.

Об этом он заявила на заседании комитета по иностранным делам Европарламента в среду, 17 апреля, в Страсбурге, сообщает Укринформ.

"Это очевидно, что Украина изменилась. И сегодня, я убеждена, что она стала прочнее и устойчивее, чем была пять лет назад", – подчеркнула Могерини.

Высокий представитель ЕС выразила убеждение в необходимости уделять большое внимание ситуации в Украине и содержание этого вопроса на самом высоком уровне европейского и международной повестки дня.

Она отметила, что Евросоюз активно сотрудничает с Украиной в сфере безопасности, противодействия киберугрозам и дезинформации, в развитии человеческого потенциала, развитии инфраструктуры, создании рабочих мест, борьбе с коррупцией, обеспечении большей независимости энергетического сектора.

Напомним, президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса заявил, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Также сообщалось, что пять лет назад в Украине стартовала децентрализация. По словам премьера Владимира Гройсмана, господдержка регионов за этот период выросла в 41,5 раза – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Европарламент, Евросоюз, изменения, Украина, реформы в Украине, могерини, реформы

Вы сейчас просматриваете новость " Могерини оценила Украину за пять лет: Изменилась, стала прочнее и устойчивее". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пятый год аннексии Крыма: Могерини сделала заявление

17 марта, 14:05

Глава европейской дипломатии назвала аннексию украинского полуострова прямым вызовом международной безопасности

Совет ЕС одобрил новые санкции против России: Могерини озвучила детали

18 февраля, 17:13

ЕС сохраняет единство в отношении продления санкций, утверждает глава европейской дипломатии

Встреча Помпео и Могерини в Брюсселе: обсуждали Украину

15 февраля, 13:55

Ситуация в стране стала одним из вопросов, который был поднят главными дипломатами США и ЕС

В Европарламенте указали на главную проблему Украины

12 декабря 2018, 10:25

У украинского государства есть проблема посерьезней Путина

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

"Катю не просто убили, ее пытали ежесекундно": отец Гандзюк

Почему многим не нужны витамины и пищевые добавки: совет от врача

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

В Минобороны Украины прокомментировали службу Зеленского в армии

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Сегодня, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

Вчера, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

Вчера, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

Вчера, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги