Могли уже захватить Киев: в России рассказали, что остановило Путина в Украине

Санкции, которые Запад вводит против России, очень хорошо работают, так как именно они заставили российского лидера Владимира Путина отказаться от дальнейших планов по захвату новых территорий Украины.

Такое мнение "Апострофу" высказал известный российский финансист и болгер Слава Рабинович.

"Американские санкции действуют на Путина – это однозначно. Да, Путин оторвал у Украины Крым и часть территорий на Донбассе. Но совершенно очевидно, каков был его план – он его неоднократно озвучивал речами квази-Гитлера о "Новороссии". Это был первоначальный план и именно санкции остановили его", – считает он.

По его словам, санкции против РФ работают не только в контексте Украины, но и за другие международные преступления – например, санкции за отравление Скрипалей в Британии.

"И пусть попробует теперь Путин снова отравить кого-то в Великобритании или вмешаться в институты демократии США и в других странах – ответ будет жесткий и незамедлительный", – сказал Рабинович.

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Финансист сравнил Россию до войны с Украиной и с сегодняшней. Он напомнил, что еще недавно экономика РФ была размером 2 триллиона долларов ВВП в год и занимала 6-8 места в мировом рейтинге крупнейших экономик мира.

"Не так просто "уложить" экономику, финансовую систему и территорию, которая является самой большой в мире страной. Но это постепенно происходит, а эффекты от санкций действуют наложенным платежом. То есть, сегодня санкции ввели, а через какое-то время видим эффект. Если отложить в сторону эмоции, а взять и посмотреть, как жила Российская Федерация в 2013 году – вспомнить, где был рубль, на каком уровне был российский фондовый рынок в долларовом выражении, какой был размер ВВП в долларовом выражении и так далее – и сравнить с сегодняшним днем, то мы видим, что санкции работают", – объяснил блогер.

Рабинович подчеркнул, что, "если бы санкции не работали, то от Украины осталось бы меньше половины территории, а Киев мог быть захвачен российскими оккупантами".

"То есть санкции остановили намерения Путина о "Новороссии", – резюмировал он.

Как на днях сообщалось, Конгресс США может принять законопроект о новых санкциях против России, который уже прозвали "санкциями из ада", осенью – но не в сентябре, а в октябре или уже после ноябрьских выборов. Об этом рассказал лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл.