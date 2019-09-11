Молдова дала России четкий ответ: пересмотра политики по НАТО и ЕС не будет

Кишинев будет действовать по индивидуальному плану с Североатлантическим альянсом

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Кишинев не намерен пересматривать принципы внешней политики, в том числе в отношении Евросоюза и НАТО. Об этом заявил глава МИД Молдовы Николай Попеску на встрече с председателем комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константином Косачевым.

Он подчеркнул, что правящая в Молдове коалиция не будет "пересматривать те принципы внешней политики, которые стояли в основе внешней политики уже годами, иногда десятилетиями".

"Этот непересмотр предыдущих соглашений и принципов предполагает непересмотр Договора об ассоциации с Евросоюзом, непересмотр и, соответственно, продолжение нашего сотрудничества по индивидуальному плану действий с НАТО с учетом нашего нейтралитета как государства", — указал глава МИД.

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Попеску отметил, что у нынешнего парламентского большинства в Молдове есть политическая и экономическая поддержка всех внешних игроков.

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"В конце концов, наша цель — минимизировать конфликтность внешней среды, в которой оперирует Молдова, чтобы мы могли улучшить экономическое благосостояние людей", — заключил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что 5 сентября президент республики Игорь Додон после встречи в Брюсселе с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли заявил: Молдова продолжит выполнять подписанное в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС.

Напомним, в августе 2017-го Додон заявил, что его страна сохранит нейтралитет и не станет членом НАТО или другого военного блока.

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