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Молдова "объяснила" голосование своих депутатов в ПАСЕ

25 июня, 19:16

Из пяти делегатов Молдовы на Ассамблее двое поддержали возвращение России

Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko
Зал заседаний ПАСЕ. Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko.

Голосование делегатов в Парламентской ассамблее Совета Европы не является отражением официальной позиции правительства стран, которые они представляют.

Об этом изданию NewsMaker заявили в министерстве иностранных дел Молдовы, два из пяти делегатов которой поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ.

"Голосование парламентариев в ПАСЕ является индивидуальным и не отражает позицию правительства или государства", – утверждают молдавские дипломаты.

Кроме того, в МИД отметили, что правительство не считает своей прерогативой давать какие-либо рекомендации парламентариям о том, как им голосовать.

Как уже сообщалось, за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, включая лидера молдавской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и главу фракции социалистов Влада Батринчу.

В то же время, вице-председатель партии "Действие и солидарность" Михаил Попша высказался против резолюции, и еще два члены молдавской делегации отсутствовали при голосовании.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.


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Тег Россия, Молдова, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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