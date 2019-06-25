Молдова "объяснила" голосование своих депутатов в ПАСЕ
Из пяти делегатов Молдовы на Ассамблее двое поддержали возвращение России
Голосование делегатов в Парламентской ассамблее Совета Европы не является отражением официальной позиции правительства стран, которые они представляют.
Об этом изданию NewsMaker заявили в министерстве иностранных дел Молдовы, два из пяти делегатов которой поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ.
"Голосование парламентариев в ПАСЕ является индивидуальным и не отражает позицию правительства или государства", – утверждают молдавские дипломаты.
Кроме того, в МИД отметили, что правительство не считает своей прерогативой давать какие-либо рекомендации парламентариям о том, как им голосовать.
Как уже сообщалось, за возвращение России в ПАСЕ проголосовали 118 делегатов, включая лидера молдавской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и главу фракции социалистов Влада Батринчу.
В то же время, вице-председатель партии "Действие и солидарность" Михаил Попша высказался против резолюции, и еще два члены молдавской делегации отсутствовали при голосовании.
Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.
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