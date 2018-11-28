Молдова ужесточила контроль на границе с Украиной

Министр внутренних дел республики считает, что никаких поводов для беспокойства нет

Премьер-министр Молдовы Павел Филип готовится ужесточить контроль на границе с Украиной, о чем предупредил участников внеочередного заседания правительства, которое состоялось 27 ноября.

Как сообщил министр внутренних дел республики Александр Жиздан, кроме него на встрече присутствовали главы Министерства обороны, Службы информации и безопасности, а также других силовых структур.

Глава молдавского правительства отметил, что на границе могут начать более тщательно досматривать личные вещи проходящих, а также уделять повышенное внимание проверке документов. Кроме того, Молдова усилит наблюдение за границей, особенно на приднестровском участке.

При этом Жиздан отмечает, что Украина также может ужесточить контроль на общей границе, но считает, что никаких поводов для беспокойства нет.

Напомним, что ранее Павел Филип также предупредил, что Молдова не намерена оказывать Украине военную помощь в случае обострения ситуации в соседней стране.

Как мы уже писали, 26 ноября Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины.

Также сообщалось, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал Закон Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" № 9338.