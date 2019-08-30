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Новый министр образования Анна Новосад: что о ней известно

30 августа, 17:43

Главе Минобразования 29 лет

Фото: facebook.com/anja.novosad

Фото: facebook.com/anja.novosad

29 августа Верховная Рада 9 созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали против и 45 воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). Новым министром образования и науки стала Анна Новосад. 

Новому министру 29 лет, она родилась 28 июля 1990 года в Ладыжине Винницкой области. Родители занимаются бизнесом, им принадлежит кафе в Ладыжине.

Руководитель директората стратегического планирования и европейской интеграции в Минобразования, народный депутат от партии "Слуга народа". Окончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. В 2011 году получила степень бакалавра по политологии в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

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в 2013 году Анна получает степень магистра в голландском Университете Маастрихта. Стажировку Новосад проходила в аналитических центрах Испании и Чехии, а также является участником украинско-канадской парламентской программы.Свободно владеет немецким и английским языками.

Начала свою работу в МОН сразу после Евромайдана в должности советника тогдашнего министра образования, впоследствии возглавила управления международного сотрудничества и европейской интеграции МОН Украины. В конце 2017 возглавила директорат стратегического планирования и европейской интеграции в Минобразования.

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Сурков и Путин. Фото: facebook.comAtlanticCouncil.

Какие первые шаги в новой должности собирается сделать, Анна написала на своей страничке в Facebook. Так, по ее словам, самыми неотложными задачами первых двух недель, кроме формирования команды, являются работа со сложным проектом Госбюджета на 2020 год и подготовка проекта Закона Украины "О среднем образовании".

"Новая украинская школа продолжит быть приоритетом и этого правительства. Я лично настроена на тесное сотрудничество со всеми агентами изменений, которые последние 2 года делали изменения в школе возможными. Радуюсь, что уже сегодня смогу встретиться с Лилией Гриневич и цивилизованно перенять дела", – планирует Новосад.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

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Кабмин минобразования министры досье справка Сегодня Анна Новосад Новосад

Источник: Сегодня

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