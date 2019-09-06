Монополия на силу: о чем говорит нежелание Зеленского легализировать оружие

По мнению юриста, люди должны иметь право защитить себя

/ Фото: Pixabay

Нежелание президента Владимира Зеленского легализировать оружие, о котором он сообщил в ответе на петицию о наведении порядка в вопросе оборота огнестрела в Украине, говорит о желании сохранить монополию на силу.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал юрист Дмитрий Марцонь.

По его словам, обычные граждане должны иметь право защитить себя.

"Я – сторонник цивилизованного законного права людей носить оружие. Да, для этого нужна нормальная система государственных органов, не коррумпированная. Это и сертификаты по здоровью, вообще процедура должна быть очень жесткой. Человек должен иметь право себя защитить. Но, к сожалению, Зеленский считает, что общество не может получить такое право. И так считают те, кто привык, что право на силу принадлежит только им, и они не хотят давать возможность гражданам защитить себя, свой дом, свою семью и становиться более весомой персоной. Надо носить оружие, это нормальная практика. Это снижает и уровень преступности. С юридической точки зрения, в цивилизованном нормальном формате – это обязательно должно произойти", – считает Марцонь.

Как сообщали новости "Сегодня", еще во время выборов кандидат в президенты Зеленский озвучивал свое отношение к легализации оружия и марихуаны. Он заявил, что еще рано разрешать свободное ношение оружия, а по поводу медицинского каннабиса даже консультировался с известным доктором Евгением Комаровским.

Напомним, по состоянию на июль 2018 года в Украине на руках граждан официально находится 890 тысяч единиц оружия. Однако, как отмечали в полиции, по неофициальным данным, "огнестрелов" на самом деле может быть до пяти миллионов единиц.

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