Морское противостояние Украины и РФ будет продолжаться – военный эксперт

Россия продолжит "играть мускулами", но не будет спешить разрывать двустороннее соглашение с Киевом

Противостояние Украины и России в Азовском и Черном морях будет продолжаться, но вместе с тем РФ опасается формально расторгать с украинской стороной Договор о совместном использовании морских акваторий и Керченского пролива.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, комментируя внезапный старт очередных военных учений на юге РФ и в оккупированном Крыму.

"Противостояние будет продолжаться, и от Украины в этой ситуации выгодно не отвечать какими-то действиями на действия России, а брать инициативу в свои руки, как это был сделано накануне с двумя судами, успешно переброшеными в акваторию Азовского моря. Во-первых, Россия ничего не смогла противопоставить Украине, а во-вторых, РФ не хочет, чтобы Украина разорвала Договор от 2003 года", – отметил он.

По его словам, РФ не спешит разрывать с Украиной морские соглашения, опасаясь юридических последствий.

"Сейчас действует международное право, и его никто не отменял", – напомнил военный эксперт.

Ранее стало известно, что более 50 самолетов, около 10 кораблей Черноморского флота РФ примут участие в масштабных учениях на юге России, в том числе в оккупированном Крыму. По официальным данным, в маневрах оборонное ведомство РФ планирует задействовать свыше 1 тыс. военнослужащих.

Как сообщалось, в сентябре Россия уже проводила крупные военные учения в Крыму и на территории Краснодарского края, в которых отрабатывался захват побережья с моря.

Тогда в учениях РФ задействовала 1,5 тысячи военных, а также более 300 единиц военной и спецтехники. Маневры проходили одновременно на пяти полигонах Крыма и Краснодарского края. Среди техники стоит отметить РСЗО "Град", 122-миллиметровые самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", 120-миллиметровые гаубицы Д-30, 120-миллиметровые самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона-С", минометы "Сани" и "Поднос", а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Перед этим у берегов оккупированного Крыма флот РФ ударил по кораблям и самолетам "противника". Это российские военные проводили маневры в Черном море с применением Черноморского флота и авиации.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал, как Россия может использовать Крым против Украины. Россия создала в последние месяцы в Азовском море флотилию, усилив дополнительными кораблями Пограничные войска Федеральной службы безопасности, а также перебросив корабли с Каспийского моря. В то же время ракетные комплексы на полуострове могут наносить удары по позициям Украины в глубоком тылу.