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Морской трибунал: РФ и Украина провели консультации по агрессии в Керченском проливе

Сегодня, 13:50

Москва продолжает настаивать, что украинские корабли проходили в российских территориальных водах

Фото: Сегодня

Международный морской трибунал взялся за иск Украины против России. 23 апреля в Гааге состоялись российско-украинские консультации по инциденту в Керченском проливе. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

российская сторона объяснила свое нападение на украинские корабли в Керченском проливе тем, что якобы украинские ВМС не подчинились требованиям РФ покинуть территориальное море Российской Федерации. (Хотя стоит напомнить, что украинские корабли проходили в международных водах).

"Вновь привлекли внимание украинской стороны к правилам и нормам российского законодательства и международного права, которые нарушили корабли во время их пребывания в территориальном море Российской Федерации и при попытке прорваться в Керченский пролив. Отметили при этом, что процедура, предусмотренная российским законодательством для получения разрешения на проход по Керченскому проливу, практически полностью идентична той, которая существовала во времена, когда проход по проливу регулировался украинскими властями. Подробно проинформировали украинскую сторону об условиях содержания задержанных и соблюдении их процессуальных прав", – заявили в МИД РФ.

Также представители России очередной раз заявили об отсутствии у Международного трибунала по морскому праву юрисдикции для рассмотрения иска Украины.

Напомним, в середине апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных моряков. Как отмечал президент Петр Порошенко, у России все еще есть шанс освободить украинцев и корабли, пока ее официально не признали международным преступником.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года.

Отметим, Россия заявляет о якобы нарушении ВМС Украины морской границы, из-за чего и напали россияне. Однако стоит напомнить, что ФСБ РФ подтвердила, что атаковала украинские корабли в международных водах. Эксперты проанализировали хронологию событий.

25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и их экипажи – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. ГПУ показывала реконструкцию событий в Керченском проливе.

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Тег Россия, иск, Керченский пролив, трибунал, мид рф

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