"Мощно говорил": Зеленский рассказал о беседе с Трампом

Владимир Зеленский / Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская стенограмма его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом идентична тексту, который опубликовал Белый дом. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает "Голос Америки".

"Есть один и тот же текст. Я говорил на родном украинском языке, президент Трамп поговорил, к сожалению, не на украинском, а на английском", – рассказал он.

Глава государства отметил, что он никогда не встречался и не разговаривал с юристом Трампа Руди Джулиани, который, как сообщается, пытался инициировать в Украине расследование в отношении Хантера Байдена.

Реклама

"Я сказал (Трампу – ред.), что я очень хочу поддерживать нашу армию, для меня это очень важно. Поэтому я мощно об этом говорил, и не только с президентом США", – добавил Зеленский.

Напомним, мы писали, что президент США Дональд Трамп хочет встретиться с человеком, который подал жалобу о давлении на президента Украины Владимира Зеленского.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента " на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама